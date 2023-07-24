«Царьград» противопоставил Исинбаевой семь российских спортсменов

«Царьград» перечислил спортсменов, которые «могут пожертвовать своими успехами ради величия» России. Так издание прокомментировало переезд двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой в Испанию, которая открестилась от звания майора ВС РФ.