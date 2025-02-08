Названа причина смерти режиссера Дэвида Линча

Американский режиссер Дэвид Линч, создатель культового сериала "Твин Пикс" и фильмов "Малхолланд Драйв", "Человек-слон", "Шоссе в никуда", "Синий бархат" и многих других, умер 15 января 2025 года, не дожив до своего 79-летия четыре дня.