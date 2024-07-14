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Беллингем пнул контейнер с напитками после поражения Англии в финале Евро-2024

Беллингем пнул контейнер с напитками после поражения Англии в финале Евро-2024

Англия уступила Испании (1:2) в решающем матче чемпионата Европы. После игры полузащитник «Реала» и Англии подошел к скамейке запасных, пнул контейнер с напитками и сел на него.

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