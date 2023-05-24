Сила в правде
Сила в правде

О выборах в Турции

Наиболее прозорливые наблюдатели ещё в начале десятых годов отмечали, что глобальное позиционирование Европы, характер, интенсивность евроамериканских противоречий, трений и соперничества будут зависеть не только от правящих слоёв Франции и Германии, но и от политики двух восточных соседей ЕС — … .

