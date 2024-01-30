У «мистера Компромисса» «начало сдувать чердак»: Надеждин готовит митинги по всей стране

что балабол то это бесспорно,но это появилась вершина айсберга а, айсберг это одна из башенок кремля и олигархическая пятая колонна,а она и есть вторая негласная власть.Реальная власть у того,кто владеет средствами производства,использует наёмный труд и присваивает результаты коллективного труда.

Galina Bobryasheva

Да, Надеждин ярый либерал и представитель пятой колонны. Мама у него еврейка и родилась на Украине. В молодости работал с Немцовым. На разных шоу многократно осуждал СВО и призывал к примирению с Западом. Если каким-нибудь образом пролезет в президенты, то сдаст Россию на разграбление Западу в первые же месяцы. ( К бабке не ходи! ). Думаю, что сходняк пятой колонны заменил Навального кандидатурой Надеждина. Однозначно работает за иностранные гранты. Без денег он бы не шевелился, как и Навальный.