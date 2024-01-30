Театр абсурда
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Театр абсурда

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У «мистера Компромисса» «начало сдувать чердак»: Надеждин готовит митинги по всей стране

У «мистера Компромисса» «начало сдувать чердак»: Надеждин готовит митинги по всей стране

Политнавигатор Беглый российский бизнесмен-иноагент Евгений Чичваркин назвал либерального политика Бориса Надеждина, который пытается принять участие в выборах, «мистером Компромиссом» и симулякром.

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Комментарии
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ВМ
Вениамин Мельников
что балабол то это бесспорно,но это появилась вершина айсберга а, айсберг это одна из башенок кремля и олигархическая пятая колонна,а она и есть вторая негласная власть.Реальная власть у того,кто владеет средствами производства,использует наёмный труд и присваивает результаты коллективного труда.
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19 час.
Galina Bobryasheva
Да, Надеждин ярый либерал и представитель пятой колонны. Мама у него еврейка и родилась на Украине. В молодости работал с Немцовым. На разных шоу многократно осуждал СВО и призывал к примирению с Западом. Если каким-нибудь образом пролезет в президенты, то сдаст Россию на разграбление Западу в первые же месяцы. ( К бабке не ходи! ). Думаю, что сходняк пятой колонны заменил Навального кандидатурой Надеждина. Однозначно работает за иностранные гранты. Без денег он бы не шевелился, как и Навальный.
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18 час.
Василий Кулаков
Игра кремля перед выборами. Скорее всего допустят до выборов,вот только сколько он голосов наберет? После выборов СМИ во все горло-&quot;Был же Надеждин и что?&quot;...
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16 час.

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