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Царьград

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Сводка с фронтов СВО 30 августа: Киев в огне, Доброполье в кольце, ПВО Украины истощается

Сводка с фронтов СВО 30 августа: Киев в огне, Доброполье в кольце, ПВО Украины истощается

Киев снова под ударами, русские войска продвигаются на нескольких направлениях и продолжают сжимать кольцо вокруг Доброполья, ПВО Украины истощается.

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