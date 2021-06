Как сообщил американский веб-ресурс "The Drive" в материале Joseph Trevitchik "Army's 1,000 Mile Range Supergun Set To See Its Budget Slashed", армия США отказалась от дальнейшей разработки одного из самых оригинальных (бредовых) современных американских оружейных проектов - крупнокалиберной сверхдальнобойной пушки Strategic Long Range Cannon (SLRC), призванной стрелять высокоточными реактивными снарядами на дальность "более 1000 миль" (морских).