Директор Росгвардии получил Героя – Кадыров

Глава Росгвардии Золотов стал Героем России, сообщил Рамзан Кадыров.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о получении высшей государственной награды России директором Росгвардии Виктором Золотовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии