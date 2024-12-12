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Директор Росгвардии получил Героя – Кадыров

Директор Росгвардии получил Героя – Кадыров

Глава Росгвардии Золотов стал Героем России, сообщил Рамзан Кадыров.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о получении высшей государственной награды России директором Росгвардии Виктором Золотовым.

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