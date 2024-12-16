Подонок-​ребёнок в приличной семье. За что?

Мало того, и НИКАКИХ преференций тогда НЕ было! Льготы участникам боевых действий в Афганистане ввели только в 1988 году! А так - воюйте, жизни и здоровье кладите, Родина вас НЕ забудет! И "слуги народа" инвалидам той войны "А Я ТЕБЯ ТУДА НЕ ПОСЫЛАЛ!!!" Это вот здесь врут: https://www.google.com/search?q=%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC+%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5&sca_esv=e5ef70f8f2be8644&rlz=1C1GCEA_enBY1049BY1049&sxsrf=ADLYWIJ44-OzfaUTT3BmqSzHN7QRQJqTGw%3A1734376527910&ei=T3xgZ7qZN9Spi-gP0LfmyQE&ved=0ahUKEwj6_OiGgK2KAxXU1AIHHdCbORkQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC+%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9+%D0%B2+%D0%B0%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAizQHQsiDQutCw0LrQvtC8INCz0L7QtNGDINCyINGB0YHRgdGAINCy0LLQtdC00LXQvdC-INCyINC00LXQudGB0YLQstC40LUg0YPQtNC-0YHRgtC-0LLQtdGA0LXQvdC40LUg0L4g0L_RgNCw0LLQtSDQvdCwINC70YzQs9C-0YLRiyDRg9GH0LDRgdGC0L3QuNC60LDQvCDQsdC-0LXQstGL0YUg0LTQtdC50YHRgtCy0LjQuSDQsiDQsNGE0LPQsNC90LjRgdGC0LDQvdC1SABQAFgAcAB4AJABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAZgCAKACAJgDAJIHAKAHAA&sclient=gws-wiz-serp Как и с ребятами, которые в Чернобыле вкалывали, аки оглашнные! Это про чернобыльцев Верховным Советом РФ был принят Закон РФ № 3061-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Постановлением Верховного Совета РФ № 3062-1 от 18 июня 1992 г. Закон был введен в действие. 12 июля 1995 г. Врут вот тут: https://www.google.com/search?q=%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B&sca_esv=e5ef70f8f2be8644&rlz=1C1GCEA_enBY1049BY1049&sxsrf=ADLYWIKb_P06keEwCoYgwMUylM1WhADEGQ%3A1734376939378&ei=631gZ_bkFsS0i-gP4Z3Q-Qo&ved=0ahUKEwi2hoPLga2KAxVE2gIHHeEONK8Q4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D0%B2+%D1%81%D1%81%D1%81%D1%80+%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D1%82%D1%8B+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC+%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%8B&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAi2gHQsiDQutCw0LrQvtC8INCz0L7QtNGDINCyINGB0YHRgdGAINCy0LLQtdC00LXQvdC-INCyINC00LXQudGB0YLQstC40LUg0YPQtNC-0YHRgtC-0LLQtdGA0LXQvdC40LUg0L4g0L_RgNCw0LLQtSDQvdCwINC70YzQs9C-0YLRiyDRg9GH0LDRgdGC0L3QuNC60LDQvCDQu9C40LrQstC40LTQsNGG0LjQuCDRh9C10YDQvdC-0LHQvtC70YzRgdC60L7QuSDQutCw0YLQsNGB0YLRgNC-0YTRi0gAUABYAHAAeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQPIAQD4AQGYAgCgAgCYAwCSBwCgBwA&sclient=gws-wiz-serp

Вера смелых

Вы прям как ребёнок- вот так по-детски воспринимаете слова ПОЛИТИКА , сказанные с чисто ПОЛИТИЧЕСКИМИ целями. Стопудово - будь вы на его месте - и пройдя его этапы роста как политика - вы говорили бы именно так. Да, мы знаем, что в ВОВ не было отдельно немецкого народа, и народа, тысячами зиговавшего на их сборищах. Да, там были и антифашисты, но основная масса - нацистами БЫЛИ. Но после войны НАДО было говорить так, как говорилось. Мы имели большую часть Германии, и хотя бы они должны были таким моральным посылом отделиться от ФРГ... Я не оцениваю правильность такого - но после капитуляции Усраины большая часть занятой ею территории будет под нашим управлением. И ВВП , глядя в будущее, делает лояльность хатоскрайников более стабильной, отделяя их от преступлений бандеровцев. Это политка. Мы же живем, большей частью, эмоциями. А эмо подавляют мыслительные способности..