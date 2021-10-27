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Поклонская ёмко ответила на угрозу Кулебы: «Помню. Не забуду»

Поклонская ёмко ответила на угрозу Кулебы: «Помню. Не забуду»

Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская ёмко ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы "никогда не оставлять её в покое" и добиться экстрадиции дипломата на Украину.

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Володя
когда будут судить всю эту бендеровскую сволочь, надо назначить прокурором Поклонскую.

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