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Газета.ру

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Певец Анатолий Цой приобрел китайский электромобиль

Певец Анатолий Цой приобрел китайский электромобиль

Певец Анатолий Цой стал обладателем электромобиля. Об этом сообщает kp.ru.По данным издания, Цой приобрел электрокар от китайского производителя стоимостью более 13 миллионов рублей.

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