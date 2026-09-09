Певец Анатолий Цой приобрел китайский электромобиль

Певец Анатолий Цой стал обладателем электромобиля. Об этом сообщает kp.ru.По данным издания, Цой приобрел электрокар от китайского производителя стоимостью более 13 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛЛ "Сиб.фм": в Новос...
- АА Взрыв произошел н...
- Российский боец Л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым