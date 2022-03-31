И без того доступный подписочный сервис Xbox Game Pass может стать ещё выгоднее благодаря семейному тарифному плану

Сервис Xbox Game Pass вскоре может пополниться семейным тарифным планом. Источник не знает, когда точно он будет запущен, но это должно произойти в текущем году.
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