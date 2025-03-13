Прогноз погоды в Крыму на 13 марта

Прогноз погоды в Крыму на 13 мартаВ Симферополе +25 и пасмурноВ Севастополе +20 и пасмурноВ Евпатории +14 и пасмурноВ Черноморском +16 и пасмурноВ Джанкое +24 и пасмурноВ Ялте +18 и пасмурноВ Алуште +18 и пасмурноВ Керчи +14 и облачно с прояснениямиВ Армянске +18 и пасмурноВ К.