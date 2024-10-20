Аэропорт Новой Зеландии установил временные рамки для прощальных объятий

Пассажиры аэропорта Данидин теперь могут обниматься в зоне вылета не дольше трех минут. Такое ограничение вызвано необходимостью поддерживать бесперебойное движение пассажиропотока и соблюдать требования безопасности.
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