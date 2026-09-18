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Истечение опционов на $7 трлн станет вторым крупнейшим в истории

Истечение опционов на $7 трлн станет вторым крупнейшим в истории

Сегодня на американском рынке истекают опционные контракты совокупной стоимостью около $7 трлн.

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