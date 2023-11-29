Праздник ´Эх, картошка, ты, картошка´.

В шестой школьный день, 25 ноября 2023 г., в рамках Дня взаимодействия с семьёй с целью организации досуговой занятости учащиеся I-V классов совместно с родителями приняли участие в празднике празднике ´Эх, картошка, ты, картошка´.
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