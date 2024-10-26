Мигрантов выдворят по новым правилам. Соседи недовольны отношением россиян к гастарбайтерам

Олег Самойлов Из России НА ЗАРАБОТКИ НИКТО не уезжал в другие страны! Например, в вяликаю дзяржаву если и переехали, то лишь ВЫНУЖДЕННО, как, например, мы с супругой, чтобы за мамой ухаживать, а вот на заработки, чтобы семью кормить в России как-то НЕ доводилось встречать таковых! Как и в дальнее забугорье. Если кто недоволен политикой правительства и Президента - скатертью дорога! Эти уехали НЕ на заработки, а в качестве протеста. Уехали? Ну так и хуй бы с ними! А вот из "братских" республик, в том числе и из вяликай дзяржавы, прутся в Россию для ЗАРАБАТЫВАНИЯ средств для своих семей! Разницу видишь?

Sergey Ivanov Бывал, бывал. И не раз. Пусто, говоришь, в Белоруссии? Говоришь, народ от Батьки побежал? Да, Олежек, не властно над тобой время. В том смысле, что ничему тебя не учит. Это я повторяюсь. Ну вот тебе справочка: Беларусь: 44 чел/км2 Плотность населения не меняется с 2012 года. Последние данные за 2023 год. Россия: Средняя по России- 8 чел/км2. Плотность в европейской части России- 25 чел/км2. сведения за 2012 год. Итак, дорогой мой оппонент, в пустой Беларуси плотность населения почти вдвое выше, чем в такой населенной России- это если смотреть только по европейской части. Советуешь по Беларуси прокатиться? Катался. Много лет. И что- то разрухи нигде не видел. А нет желания проехать по России? Я ведь и по России покатался. Есть с чем сравнить! Стоит только отъехать километров за 300 от Москвы- и вокруг пустота и мертвечина! Поля уже молодым лесом заросли. Деревни пустые и разваливаются. Сколько я их видел, этих деревень, в которых осталось 2..3 старика! А еще советую в Воркуту скататься. Вот там тебе могут квартиру за РУБЛЬ продать! Там хорошо, если в многоэтажке хоть пара квартир жилая. Остальные давно опустели. Так что, Олег, если тебе квадратных метров не хватает- поезжай! Выберешь квартиру на свой вкус! И цена подходящая: Не дороже бутылки водки. Так вот посмотришь, с какой скоростью население исчезает- и захочется тебе в большевики записаться. Снова революцию делать.