RuNews24.ru После жестокого теракта в московском «Крокус Сити Холле», в причастности к которому подозреваются жители одной из бывших союзных республик, отношение к мигрантам заметно изменилось.
Мигрантов выдворят по новым правилам. Соседи недовольны отношением россиян к гастарбайтерам
Комментарии
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Олег Самойлов
Из России НА ЗАРАБОТКИ НИКТО не уезжал в другие страны! Например, в вяликаю дзяржаву если и переехали, то лишь ВЫНУЖДЕННО, как, например, мы с супругой, чтобы за мамой ухаживать, а вот на заработки, чтобы семью кормить в России как-то НЕ доводилось встречать таковых! Как и в дальнее забугорье. Если кто недоволен политикой правительства и Президента - скатертью дорога! Эти уехали НЕ на заработки, а в качестве протеста. Уехали? Ну так и хуй бы с ними! А вот из "братских" республик, в том числе и из вяликай дзяржавы, прутся в Россию для ЗАРАБАТЫВАНИЯ средств для своих семей! Разницу видишь?
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15 час.
Sergey Ivanov
Бывал, бывал. И не раз. Пусто, говоришь, в Белоруссии? Говоришь, народ от Батьки побежал? Да, Олежек, не властно над тобой время. В том смысле, что ничему тебя не учит. Это я повторяюсь. Ну вот тебе справочка: Беларусь: 44 чел/км2 Плотность населения не меняется с 2012 года. Последние данные за 2023 год. Россия: Средняя по России- 8 чел/км2. Плотность в европейской части России- 25 чел/км2. сведения за 2012 год. Итак, дорогой мой оппонент, в пустой Беларуси плотность населения почти вдвое выше, чем в такой населенной России- это если смотреть только по европейской части. Советуешь по Беларуси прокатиться? Катался. Много лет. И что- то разрухи нигде не видел. А нет желания проехать по России? Я ведь и по России покатался. Есть с чем сравнить! Стоит только отъехать километров за 300 от Москвы- и вокруг пустота и мертвечина! Поля уже молодым лесом заросли. Деревни пустые и разваливаются. Сколько я их видел, этих деревень, в которых осталось 2..3 старика! А еще советую в Воркуту скататься. Вот там тебе могут квартиру за РУБЛЬ продать! Там хорошо, если в многоэтажке хоть пара квартир жилая. Остальные давно опустели. Так что, Олег, если тебе квадратных метров не хватает- поезжай! Выберешь квартиру на свой вкус! И цена подходящая: Не дороже бутылки водки. Так вот посмотришь, с какой скоростью население исчезает- и захочется тебе в большевики записаться. Снова революцию делать.
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2 час.
SI
Sergey Ivanov
Говоришь, никто из России на заработки не уезжал? Ну, мне за примером далеко ходить не надо. Мой сосед за стенкой выехал. И двух своих сыновей с собой забрал (мать умерла). Все трое- выпускники Физтеха. Все трое весьма неплохо устроились в Германии. Преподают в университетах. И никто из низ назад возвращаться не думает. А такая вот просвещенная Россия потеряла троих квалифицированных специалистов. А по поводу белорусов- так ведь я вижу полно чурок из братских Таджикистанов- Узбекистанов. Тротуары перекладывают. Дворы метут. На кассе в магазине стоят. Вот только ни одного белоруса что- то не видно! И вот еще что забавно: Чем больше правительство накачивает страну мигрантами- тем больше падает уровень производства, скатываясь на позиции раннего средневековья. А чем больше падает технологический уровень производства- тем больше необходимо неквалифицированной рабочей силы. Вот уже и с трибуны думы прозвучала идея, что незачем детей 10 лет в школе мурыжить. Хватит и 5 классов! Так что, дорогой мой Олежек, если есть у тебя дети- то готовься за учебу деньги отстегнуть. Потому, что политика нашей власти ведет к тому, что скоро в школах останутся бесплатными только уроки чтения и арифметики. Хочешь еще и географию- плати! Хочешь алгебру с физикой- плати! И будешь ты, Олег, платить и с тоской вспоминать свое коммунистическое детство, когда все это было бесплатным... И Маркса с Лениным вспомнишь! И скажешь себе: -Какой же дурак я был, что великих людей оплевал! А ведь правы были Маркс с Лениным!
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2 час.
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