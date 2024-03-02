Миллиардер Маск как «мистер очевидность» признал Донбасс и Крым частью РФ, но слегка опоздал

Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласен с опубликованным в соцсети Х мнением о принадлежности России Луганска, Донецка и Крыма, которое ясно и четко выразил основатель частной военной компании Blackwater Эрик.
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