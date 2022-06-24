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Асенсио считает, что в случае перехода в «Милан» у него будет больше игровой практики, чем в «Ливерпуле»

Хавбек «Реала» Марко Асенсио склоняется к трансферу в «Милан». 26-летний футболист сборной Испании считает, что в составе «россонери» у него будет больше игровой практики, чем в его нынешнем клубе и в «Ливерпуле», который тоже интересуется Асенсио.

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