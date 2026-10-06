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Пронедра

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Почему Россия не разрушает мосты через Днепр и что изменилось сейчас

Почему Россия не разрушает мосты через Днепр и что изменилось сейчас

Серия российских ударов по мостам через Днепр в Киеве вновь поставила вопрос, который обсуждается с первых лет конфликта: почему ключевые переправы до сих пор не уничтожены полностью.

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