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Финэксперт Комаленков: снижение биткоина пока больше похоже на коррекцию

Финэксперт Комаленков: снижение биткоина пока больше похоже на коррекцию

Финэксперт Кирилл Комаленков допустил усиление коррекции биткоина, если его курс закрепится ниже $80 тыс.

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