Горизбирком Петербурга проверит работу УИК № 5 и ТИК № 1 после возможных вбросов

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга проведет проверку двух избирательных участков города после появления в Сети видео с женщинами, которые на коленях вбрасывали в ящик для голосования дополнительные бланки.
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