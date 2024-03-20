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Горизбирком Петербурга проверит работу УИК № 5 и ТИК № 1 после возможных вбросов

Горизбирком Петербурга проверит работу УИК № 5 и ТИК № 1 после возможных вбросов

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга проведет проверку двух избирательных участков города после появления в Сети видео с женщинами, которые на коленях вбрасывали в ящик для голосования дополнительные бланки.

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