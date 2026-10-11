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Gold Futures (MGC) Breakout Plan — Week of 12 October 2026

Gold Futures (MGC) Breakout Plan — Week of 12 October 2026

Gold Futures (MGC) Breakout Plan — Week of 12 October 2026 Micro Gold Futures COMEX_MINI_DL:MGC1! F0rexBorex Gold Futures (MGC) Breakout Plan — Week of 12 October 2026 11 Oct 2026 · Summary This week's plan is a breakout bracket on Micro Gold futures.

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