Подпольщик Лебедев раскрыл детали тройного удара ВС России по ВСУ в Сумах

В ночь на 1 сентября по объектам ВСУ в Сумкой области ВС России нанесли три мощных удара, разгромив места дислокации украинских боевиков, базу ударных БПЛА и колонну с БК и личным составом, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.