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Аргументы недели

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Представители США покинули зал ООН при выступлении представителя Франции

Представители США покинули зал ООН при выступлении представителя Франции

На заседании Совета Безопасности ООН по Украине произошёл беспрецедентный дипломатический инцидент: делегация США во главе с заместителем постпреда Дэном Негреа демонстративно покинула зал в тот момент, когда слово взял постоянный представитель Франции Жером Боннафон.

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