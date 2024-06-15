София Каштанова рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Актриса София Каштанова призналась, что врачи завяли, что она будет сидеть всю жизнь на препаратах. Артистка рассказала о своем опыте борьбы со здоровьем, когда у нее были серьезные проблемы, включая аутоиммунный тиреоидит.
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