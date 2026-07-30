Экс-форвард «Металлурга» и «Ак Барса» Чибисов хочет возобновить карьеру: «Не требую ни денег, ни формы, ни даже тарелки супа – нужен всего лишь шанс»

33-летний бывший нападающий «Металлурга» и «Ак Барса» Андрей Чибисов хочет возобновить карьеру. Он не играл в КХЛ с 2023 года, полностью пропустил сезон-2023/24 из-за проблем со здоровьем, а в чемпионате-2024/25 провел 9 матчей в Olimpbet ВХЛ за «Химик».