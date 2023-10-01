Российские бойцы сбили БПЛА «Лелека‑100»

РИАМО - 1 окт. ВС России сбили беспилотный летательный аппарат «Лелека-100» ВСУ. Помимо этого, удары нанесли по командно-наблюдательному пункту и пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Торское, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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