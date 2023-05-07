Коронация Карла III: прямая трансляция

Уже сегодня состоится коронация Карла III! Официальная ее часть начнется в 13:00 по московскому времени, однако в Вестминстерском аббатстве уже вовсю собираются гости.
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