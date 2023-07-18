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Авиация РФ нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

Авиация РФ нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

Российская авиация нанесла удар управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации Вооружённых сил Украины в районах Серебрянки и Северска в Донецкой народной республике, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

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