Авиация РФ нанесла удар по пункту дислокации ВСУ в ДНР

Российская авиация нанесла удар управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации Вооружённых сил Украины в районах Серебрянки и Северска в Донецкой народной республике, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.