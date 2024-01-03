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Четверо русских бойцов двое суток удерживали важную позицию, отбивая атаки ВСУ

Четверо русских бойцов двое суток удерживали важную позицию, отбивая атаки ВСУ

Украинские военные обстреливали их всем, чем только могли, но не сломили русский дух.Министерство обороны России рассказало о подвиге четырёх русских военных, которые двое суток сдерживали атаки ВСУ и удерживали важный опорный пункт.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
И двое суток им не могли направить поддержку?
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1 д.
Надежда Белугина
На геройских поступках солдат достигается победа.
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23 час.
LD
Leon Dan
Победа должна достигаться разумением и техникой, а не жизнями солдат. Тем более, в 21 веке. Тем более у самой современной и лучшей армии мира (нам же так рассказывают).
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3 час.

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