Четверо русских бойцов двое суток удерживали важную позицию, отбивая атаки ВСУ

Украинские военные обстреливали их всем, чем только могли, но не сломили русский дух.Министерство обороны России рассказало о подвиге четырёх русских военных, которые двое суток сдерживали атаки ВСУ и удерживали важный опорный пункт.
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