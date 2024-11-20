В Алейске стартовал проект "Академия предпринимательства" для детей и их родителей

Семьи смогут вместе создавать бизнес-инициативы под руководством опытных наставников В Алейске 19 ноября официально стартовал проект "Академия предпринимательства" – первая в Алтайском крае образовательная площадка, направленная на развитие предпринимательских навыков у детей и их родителей.