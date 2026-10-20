Если в головах молодежи нет нашей идеологии, то там будет править бал вражеская Роман Злобин Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Материал комментируют: Владимир Филичкин Уникальный случай в Башкирии.
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Навоспитывали истеричек и придурков.
При СССР в нас воспитывали патриотизм дома и в школе. Была пионерская организация. Перед нами был пример....наши деды и отцы, которые отстояли нашу страну!
Сейчас в школах что преподают?
Только смертная казнь- и для террористов и для продажных судей, продающих за 30 сребренников Родину!!!
Бывал, правда давно в Стерлитамаке и сам был свидетелем, как аммиачное облако, одного из химзаводов Стерлитамака, накрывает весь город. Был в гостях на 8 этаже и даже туда это облако дотянулось. И жители говорили, что такое у них бывает частенько. На настоящее время обстановку не знаю. Хотелось бы, что бы такого и там и в других городах не было.
Советские книги и журналы были рассчитаны на СОВЕТСКИХ людей и детей. Которым и в голову бы не пришло взрывать СВОЕ имущество. Хотели "свободы" и дерьмократии - наслаждайтесь!
Все подобные случаи проводить по статьям "терроризм"и "угроза национальной безопасности". И передавать в Белоруссию для ликвидации. У батьки яйца позволяют ложить хрен на критиков. Ему пох@й, что гавкают вокруг, поэтому у него в доме порядок.
Да-да. Все зло от грамотности. Если бы она читать не умела, не задумывалась бы о нехорошем.
Это - единственная причина.
А может быть, причина в чем-то еще?
Как получилось, что эта дура вообще дозрела до такой идеи? Как получилось, что понятие "патриотизм" стало каким-то виртуальным? А понятия здравого смысла и адекватности оказались вдруг слишком абстрактными?
Ей 19 лет, она родилась и воспитывалась в России. Получается, что кому-то было абсолютно пофигу, что думает молодежь.
Какой враг писал эту статью?