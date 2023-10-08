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Поварёнок с лучшими рецептами

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Ассорти брускетт

Ассорти брускетт

На случай неожиданных гостей держим в холодильнике круглую коробочку сыра жёлтое ассорти Hochland. Достанем любой хлеб и заглянем на полки - что ещё найдётся? Пока пришедшая подруга моет руки и помогает заваривать чай, сделаем разных бутербродов для угощения.

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