Ассорти брускетт

На случай неожиданных гостей держим в холодильнике круглую коробочку сыра жёлтое ассорти Hochland. Достанем любой хлеб и заглянем на полки - что ещё найдётся? Пока пришедшая подруга моет руки и помогает заваривать чай, сделаем разных бутербродов для угощения.
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