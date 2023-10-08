Ассорти брускетт

На случай неожиданных гостей держим в холодильнике круглую коробочку сыра жёлтое ассорти Hochland. Достанем любой хлеб и заглянем на полки - что ещё найдётся? Пока пришедшая подруга моет руки и помогает заваривать чай, сделаем разных бутербродов для угощения.