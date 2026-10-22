Новинка получила 16 ГБ оперативной памяти и два слота для SSD Компания GMKtec представила мини-ПК NucBox G3 Ultra на базе двухъядерного процессора Intel Pentium Gold 7505 поколения Tiger Lake.
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