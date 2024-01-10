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Собянин: В Москве построили 66 тоннелей, эстакад и мостов в 2023 году

Собянин: В Москве построили 66 тоннелей, эстакад и мостов в 2023 году

2023 год стал прорывным для программы создания нового дорожного каркаса Москвы. Об итогах строительства дорог в 2023 году и планах на 2024 год рассказал в блоге на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

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