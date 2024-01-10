Собянин: В Москве построили 66 тоннелей, эстакад и мостов в 2023 году

2023 год стал прорывным для программы создания нового дорожного каркаса Москвы. Об итогах строительства дорог в 2023 году и планах на 2024 год рассказал в блоге на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии