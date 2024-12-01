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  • Ингерман Ланская
    инфа с мусорного сайта...Пьяные сослуживцы...
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Военкор озвучил Украине условия для успешных мирных переговоров с Россией

Военкор озвучил Украине условия для успешных мирных переговоров с Россией

Военкор Сладков: доверие РФ к Украине обеспечат наши военные базы в республике Чтобы Россия начала доверять Украине в вопросе проведения мирных переговоров, Киев должен выполнить ряд условий, в частности — допустить появление военных баз РФ на территории республики.

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