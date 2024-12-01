Военкор озвучил Украине условия для успешных мирных переговоров с Россией

Военкор Сладков: доверие РФ к Украине обеспечат наши военные базы в республике Чтобы Россия начала доверять Украине в вопросе проведения мирных переговоров, Киев должен выполнить ряд условий, в частности — допустить появление военных баз РФ на территории республики.