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Азаров: Киев не мобилизует силовиков, готовясь к кризису легитимности Зеленского

Азаров: Киев не мобилизует силовиков, готовясь к кризису легитимности Зеленского

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что власти страны внесли в закон о мобилизации положение о брони сотрудников силовых структур, чтобы использовать их после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.

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