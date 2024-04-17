Азаров: Киев не мобилизует силовиков, готовясь к кризису легитимности Зеленского

Бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что власти страны внесли в закон о мобилизации положение о брони сотрудников силовых структур, чтобы использовать их после истечения срока полномочий Владимира Зеленского.
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