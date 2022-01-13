Происшествия

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В Клепиковском районе Рязанской области полицейские помогли немедленно доставить задыхающегося ребенка до больницы

После обеда 10 января в Клепиковском районе Рязанской области в пункт полиции, расположенный в поселке Тума, обратилась женщина с младенцем на руках.

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