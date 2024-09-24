Новая Москва заняла первое место по числу и доле сделок в новостройках Около трети всех зарегистрированных в столице в августе договоров долевого участия приходится на ТиНАО В августе 2024 года Новая Москва заняла первое место по числу и доле сделок на рынке новостроек среди столичных округов.
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