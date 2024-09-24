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Росреестр назвал округа — лидеры по спросу на новостройки в Москве

Росреестр назвал округа — лидеры по спросу на новостройки в Москве

Новая Москва заняла первое место по числу и доле сделок в новостройках Около трети всех зарегистрированных в столице в августе договоров долевого участия приходится на ТиНАО В августе 2024 года Новая Москва заняла первое место по числу и доле сделок на рынке новостроек среди столичных округов.

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