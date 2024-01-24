Ольховский: психологическая устойчивость делает Медведева одним из лучших в мире

Знаменитый советский и российский теннисист Андрей Ольховский в комментарии Vprognoze.ru отметил психологическую устойчивость Даниила Медведева после его выхода в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
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