DМ: США тайно разместили ракеты для поражения ядерных объектов Ирана

Global Look Press/U.S. Air Force/via Globallookpress.com ВВС США тайно разместили ракеты, способные уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, сообщила в субботу, 20 апреля, британская газета Daily Mail.
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