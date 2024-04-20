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DМ: США тайно разместили ракеты для поражения ядерных объектов Ирана

DМ: США тайно разместили ракеты для поражения ядерных объектов Ирана

Global Look Press/U.S. Air Force/via Globallookpress.com ВВС США тайно разместили ракеты, способные уничтожить электронику ядерных объектов Ирана с помощью микроволн, сообщила в субботу, 20 апреля, британская газета Daily Mail.

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