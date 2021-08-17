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Настасья Чудакова: советское детство: не все поймут, не многие вспомнят

Настасья Чудакова: советское детство: не все поймут, не многие вспомнят

Долгое время мы были аграрной страной. И поэтому у большинства из нас жили в деревне бабушки, дедушки.

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Александр Иванов
Хорошие картины, большая уважуха художнице!!
Vera Dobryagina
Всё очень узнаваемо, с ностальгией посмотрела на работы Настасьи Чудаковой. Спасибо!
Светлана Гриник
Хочется вернуться туда. С той же атмосферой.
Samarium
Спасибо за воспоминание о детстве..Все такое светлое и чистое, что душу щемит....
Владимир
Спасибо художнице. Котейкам тоже.

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