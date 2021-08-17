Настасья Чудакова: советское детство: не все поймут, не многие вспомнят

Стерва & К°ТуризмНастасья Чудакова: советское детство: не все поймут, не многие вспомнят Долгое время мы были аграрной страной. И поэтому у большинства из нас жили в деревне бабушки, дедушки.Вернуться к статье53НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ИвановХорошие картины, большая уважуха художнице!!Vera DobryaginaВсё очень узнаваемо, с ностальгией посмотрела на работы Настасьи Чудаковой. Спасибо!Светлана ГриникХочется вернуться туда. С той же атмосферой.SamariumСпасибо за воспоминание о детстве..Все такое светлое и чистое, что душу щемит....ВладимирСпасибо художнице. Котейкам тоже.Комментировать
Свежие комментарии