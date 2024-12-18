Легендарный космонавт из Иркутска Борис Волынов отмечает 90-летие

Сегодня 90 лет отмечает выдающийся иркутянин Борис Валентинович Волынов, который является не только дважды Героем Советского Союза, но и единственным ныне живущим космонавтом из знаменитого первого «гагаринского отряда».
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