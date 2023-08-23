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СМИ: в Тверской области взорвали самолет Евгения Пригожина, бизнесмен был в списке пассажиров

СМИ: в Тверской области взорвали самолет Евгения Пригожина, бизнесмен был в списке пассажиров

Следком РФ завел дело по факту крушения самолета в Тверской области. Вечером 23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy 600, который принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

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