СМИ: в Тверской области взорвали самолет Евгения Пригожина, бизнесмен был в списке пассажиров

Следком РФ завел дело по факту крушения самолета в Тверской области. Вечером 23 августа в Тверской области разбился частный самолет Embraer Legacy 600, который принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
Популярные статьи
- Польское издание: С начала российской спецоперации на Украине погибло не менее 10 тысяч поляков
- ВС РФ ударами «Искандеров» в Чернигове разбили выставку БПЛА и штабы СБУ и ГУР Украины: десятки погибших офицеров ССО и НАТО
- В зоне спецоперации ликвидировали участвовавшего еще в Евромайдане украинского нациста
Свежие комментарии