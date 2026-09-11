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Царьград

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Авария под Архангельском: 12 погибших и 8 пострадавших 11 сентября

Авария под Архангельском: 12 погибших и 8 пострадавших 11 сентября

Под Архангельском 11 сентября произошло столкновение автобуса и грузовика. В результате аварии погибли 12 человек, еще 8 получили ранения и находятся в больницах.

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