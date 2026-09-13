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В Иране американский ИИ Claude использовали для создания ракет, а в Китае — для разработки систем РЭБ и противоторпедного комплекса

В Иране американский ИИ Claude использовали для создания ракет, а в Китае — для разработки систем РЭБ и противоторпедного комплекса

При этом в Китае есть собственные мощные модели ИИ, но использовалась почему-то американская разработка Anthropic сообщила о выявлении сотен связанных китайских аккаунтов, которые предположительно использовали ИИ-модель Claude как минимум в пяти сомнительных программах: согласно сентябрьскому отчету компании об угрозах, речь идет о двух проектах военного назначения, двух операциях наблюдения и попытке перенести возможности Claude в другие ИИ-модели.

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