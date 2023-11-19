The Verge узнал о переговорах OpenAI с уволенным гендиректором о возвращении

Правление компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, которая уволила своего генерального директора Сэма Альтмана несколькими днями ранее, ведет с ним переговоры о возвращении на пост, сообщили источники портала The Verge 18 ноября.
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