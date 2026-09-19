«Нефти нет и не будет!»: «Огненные санкции» хуситов перекрыли экспорт углеводородов из Саудовской Аравии

Лидеры движения «Ансар Аллах» говорят, что Эр-Рияд поплатился за бомбежки Йемена Виталий Орлов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) сегодня, 14 сентября, заявило о новых ударах по авиабазе имени короля Халеда в городе Хамис Мушайт на юге Саудовской Аравии в ответ на бомбежки Йемена.