Подвело здоровье: умер известный омский ресторатор Ян Скопин. Ему было 56 лет. Подробности в этом материале.
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Подвело здоровье: умер известный омский ресторатор Ян Скопин. Ему было 56 лет. Подробности в этом материале.